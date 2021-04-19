Фонд Твери продолжает акцию #Мывместе по оказанию продуктовой помощи во время пандемии

К участию в благотворительном марафоне #Заботарядом, который проводит Фонд Твери, присоединилась торговая сеть «Магнит». В тверских магазинах устанавливаются специальные боксы для сбора продуктов длительного хранения. Волонтеры Фонда Твери и акции взаимопомощи #МыВместе доставят их жителям региона, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Первые боксы уже установлены в пяти магазинах «Магнит у дома»: на Рябеевском шоссе, бульваре Цанова, улицах Луначарского, Можайского, Оснабрюкской, а также в гипермаркете сети на Октябрьском проспекте.

«Сегодня стартует акция, которая называется «Подари еду». Это продолжение работы, которую мы начали в пандемию, по оказанию продуктовой помощи людям в изоляции. Тогда у нас была возможность помогать массово – продукты получили 46 тысяч человек. Теперь у фонда нет возможности приобретать продукты. Поэтому мы решили обратиться за помощью к жителям, чтобы они могли нам помогать с обеспечением продуктами питания одиноких пожилых людей. На самом деле, это наша давняя мечта, и мне очень радостно от того, что теперь мы начинаем расширять сеть боксов по приёму продуктовых пожертвований», – отметила директор Фонда Твери Юлия Саранова.

Помочь малообеспеченным жителям сможет каждый желающий. Для этого нужно приобрести и положить в боксы продукты длительного срока хранения – печенье, крупы, макароны, консервы, чай. Эту помощь волонтеры передадут одиноким и одиноко проживающим пожилым людям, многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.

Одна из волонтёров фонда – ученица школы №53 Полина Колмогорова рассказала о том, почему решила помочь с организацией акции:

«Я решила принять участие в акции, потому что это огромная возможность доказать всем людям, что добро ещё существует. Я очень люблю помогать людям не только будучи волонтёром. Мне нравится делать что-то для своих друзей и родственников», – поделилась Полина Колмогорова.

Губернатор Игорь Руденя на встрече в марте с волонтерами Фонда Твери и акции взаимопомощи #МыВместе отметил их активность и неравнодушие.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и поблагодарить за огромную работу, которую вы проделали в период пандемии. Это оценили все жители Тверской области», – сказал Игорь Руденя и подчеркнул, что правительство региона готово оказать поддержку в реализации перспективных проектов в сфере добровольчества.

14 апреля директор Фонда Твери Юлия Саранова представила отчет о работе организации в 2020 году. Благодаря проектам фонда и активной работе волонтеров по всей области поддержку благотворителей получили около 50 тысяч жителей Верхневолжья. Говоря о планах на 2021 год, Юлия Саранова заявила о намерении расширить деятельность на всю область, чтобы в каждом городе и районе люди, которым нужна помощь, смогли почувствовать поддержку благотворителей и волонтёров.