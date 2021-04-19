16 предприятий Тверской области получили в 2020 году поддержку регионального Фонда развития промышленности

Наблюдательный совет Фонда Развития промышленности РФ опубликовал рейтинг региональных фондов развития промышленности за 2020 год. ФРП Тверской области занял 7 место по России – это на позицию выше, чем в 2019 году. Всего в 2020-м по различным программам поддержки Фонд развития промышленности региона выдал 16 займов на общую сумму более 341 млн рублей.

Сегодня через региональный ФРП обеспечивается целый комплекс мер для бизнеса – льготное финансирование, экспертная поддержка, сопровождение инвестпроектов и другие.

«Главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020-ом Фондом развития промышленности Тверской области поддержан проект ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» по развитию литейного производства для выпуска комплектующих изделий. Проектом предусмотрено создание 15 новых высокопроизводительных рабочих мест. Сумма займа составила 80,5 млн рублей, из них 24,2 млн рублей – средства Фонда, 66,8 млн рублей – частные инвестиции. Заём ФРП выдан на 36 месяцев по ставке 1% годовых.

В 2020 года по программе «Лизинговые проекты» поддержку получило ООО «Пластик-Строймаркет» на модернизацию производственно-логистического комплекса по изготовлению защитно-изоляционных материалов. Проект реализуется в индустриальном парке «Раслово» Калининского района и предусматривает создание 13 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта – 41 млн рублей, сумма займа составила 17,2 млн рублей, он выдан Фондом на 36 месяцев под 1% годовых.

Кроме того, в 2020 году по программе «Оборотный капитал» оказана финансовая поддержка 14 предприятиям региона на общую сумму 243,7 млн рублей.

По 20 млн рублей выделено ООО «Пластик – Строймаркет», ООО «РЖЕВМАШ», ООО «БиоПласт», АО «СтанкоМашКомплекс», ООО «КЗТО Радиатор», АО «Элтра Термо», ООО «СЛАВКОНД», ООО «Электрические машины и аппараты», ООО «Интерра Деко Групп», ООО «Метавр», ООО «Тверьтрубпласт». 10 млн рублей предоставлено ООО «Дискавери-Пено»,

7 млн рублей – ООО «Люксупак», 6,6 млн рублей – ООО ПК «ДорСветТех».

Пресс-служба Правительства Тверской области