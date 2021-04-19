По программе льготной ипотеки за первые три месяца 2021 года в Тверской области выдано около 2,5 тысячи кредитов

За первый квартал текущего года по государственной программе субсидирования ипотеки жители Тверской области на квартиры в новостройках получили 2473 кредита под 6,5% годовых. Программа была введена по инициативе Президента России Владимира Путина в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и повышения доступности жилья для россиян за счет низкой ставки по кредиту.

«Президент России Владимир Путин отметил – сейчас важно не останавливать реализацию строительных проектов, поскольку отрасль объединяет большое количество предприятий в разных секторах экономики. По инициативе главы государства для стимулирования жилищного строительства утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, принят ряд других мер по поддержке отрасли. Они будут содействовать успешной реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Тверской области», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Программа льготного ипотечного кредитования оказалась востребованной практически в каждом регионе России. С начала этого года в стране было оформлено около 100 тысяч кредитов на общую сумму 335 млрд рублей, а площадь разрешений на строительство жилья, выданных за 3 месяца, превысила аналогичный показатель I квартала 2020 года на 54%. Средний размер займа составил 3 млн рублей. В настоящее время в Правительстве РФ ведется активное обсуждение продления программы.

В Тверской области также продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках с 2020 года жители региона могут воспользоваться сельской ипотекой по ставке 2,7%.

Программа льготной сельской ипотеки позволяет привлечь на село молодых специалистов, повысить долю благоустроенных домовладений до 50%. Займы предоставляются на приобретение и строительство жилья, а также на погашение кредитов, взятых на эти цели не ранее 1 января 2020 года.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки при оформлении договора о личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. На срок до 25 лет можно взять сумму от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Пресс-служба Правительства Тверской области