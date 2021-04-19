Владимир Мищенко: «Инициатива об освобождении жителей от платы за подключение к газу даст другое качество жизни в регионе»

Председатель Собрания депутатов Бологовского района Владимир Мищенко назвал одной из самых нужных и социально значимых инициативу партии «Единая Россия» об освобождении жителей от платы за подключение домовладений к газу.

«На мой взгляд, инициатива губернатора Игоря Рудени и партии «Единая Россия» по бесплатному подключению жилых домов к газу на «последней миле» – одна из самых нужных и социально значимых. Для Тверской области, где идёт большая газификация, этот вопрос особенно актуален. Подключение дома к газу обходится в 100-150 тысяч рублей. Это очень дорого, хотя большим подспорьем стали областные субсидии. В нашем Бологовском районе часть домов была газифицирована раньше. Я сам подключал свой дом и знаю все проблемы изнутри. Некоторые пенсионеры, многодетные семьи и другие жители остались без газа, потому что когда-то не нашли денег на подключение. Если президент поддержит инициативу партии и главы нашего региона, то голубое топливо придёт в дома всех жителей без исключения, а это означает совсем другое качество жизни, которого люди, несомненно, достойны», – считает Владимир Мищенко.

Напомним, 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.