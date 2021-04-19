Избирательная комиссия и Общественная Палата Тверской области провели обучение наблюдателей

Избирательная комиссия и Общественная Палата Тверской области провели совместное обучение общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

Перед участниками обучения с электронной презентацией об избирательных кампаниях Единого дня голосования 19 сентября 2021 года, особенностях их проведения, статусе, правах и полномочиях общественных наблюдателей выступила председатель избирательной комиссии Тверской области.

Валентина Дронова рассказала о количестве мандатов, подлежащих замещению в ходе предстоящих выборов, избирательных округах, в границах которых выборы будут проводиться, особое внимание уделив при этом видам и формам голосования.

Председатель комиссии рассказала о порядке и сроках проведения голосования в помещении для голосования, голосовании на дому, голосовании в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено и в которых отсутствуют стационарные помещения для голосования.

Внимание участников обучения также было обращено на возможность голосования с помощью механизмов «Мобильного избирателя», общественные наблюдатели узнали о новых цифровых сервисах и информационных ресурсах ЦИК России и нижестоящих избирательных комиссий.

Валентина Дронова рассказала о применении на выборах всех уровней видеонаблюдения, голосовании с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней, напомнила, что все протоколы УИК будут изготавливаться с машиночитаемым кодом (QR-код), подробно разъяснила порядок обеспечения сохранности избирательных бюллетеней с применением сейф-пакетов.

«Уверена, что такая информация будет очень полезна вам не только как общественным наблюдателям, которые должны знать, понимать, и, при необходимости, грамотно разъяснять участникам избирательного процесса все нюансы проведения предстоящих выборов, но и, в первую очередь – непосредственно как избирателям, участникам предстоящего голосования», - отметила председатель облизбиркома.

Второй блок обучения был посвящен статусу, правам и обязанностям наблюдателей, ограничениям, несовместимым с полномочиями наблюдателя.

С использованием слайдов электронной презентации Валентина Дронова объяснила, кем им как назначаются общественные наблюдатели, как должны выглядеть направления, подтверждающие их статус и полномочия для работы на конкретном избирательном участке. Столь же детально были рассмотрены и другие особеноности работы общественных наблюдателей, - их участие в проведении выездного голосования в отдаленных населенных пунктах, особенности взаимодействия с членами ТИК, представителями правоохранительных органов, объяснены отличия в правах общественных наблюдателей, представителей аккредитованных СМИ и иных лиц, имеющих право осуществлять свои полномочия в помещениях для голосования.

Валентина Дронова особо подчеркнула, что избирательные комиссии вправе оказывать наблюдателям методическую и организационную помощь и поддержку, оказывать содействие в обучении и реализации их полномочий, но не намерены и не будут вмешиваться в их деятельность.

«У вас есть предусмотренное законом право и возможность осуществлять мониторинговую деятельность, контролировать, выявлять, информировать, и, при необходимости, с привлечением правоохранительных органов пресекать любые нарушения в ходе проведения голосования – вне зависимости от того, кто их допускает. В рамках предыдущих кампаний институт общественных наблюдателей зарекомендовал себя с точки зрения объективного, эффективного и профессионального инструмента контроля за ходом проведения выборов. Ваша деятельность позволила повысить доверие общества, обеспечить прозрачность и гласность избирательного процесса и, как следствие – легитимность избранных органов власти. Надеюсь, что в ходе предстоящих кампаний ваша работа будет столь же эффективной и профессиональной», - резюмировала председатель избирательной комиссии Тверской области.

В ближайшее время обучение общественных наблюдателей будет продолжено.

Пресс-служба избирательной комиссии