Игорь Руденя: Необходимо равномерно развивать всю территорию Тверской области

19 апреля Игорь Руденя провёл совещание с членами областного Правительства. Одной из основных тем стало развитие муниципальных образований Тверской области, в частности их газификация.

Глава региона отметил, что газификация определяет будущее любого муниципалитета области, поэтому ключевой задачей регионального Правительства в ближайшие годы станет равномерное и комплексное развитие территорий Верхневолжья.

Игорь Руденя подчеркнул также важность обеспечения доступности газификации для населения. Об этом шла речь на встрече главы региона и врио заместителя Секретаря Генерального Совета Партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина с жителями села Грузины Торжокского района, где активно идет газификация. Люди рассказали о высокой стоимости подключения к газу. По итогам встречи партия «Единая Россия» планирует обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросим снижения затрат жителей при оплате «последней мили».

Старт масштабной газификации Верхневолжья был дан в 2020 году. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области