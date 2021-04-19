Игорь Тимофеев: «Инициатива о снижении финансовой нагрузки при подключении домовладения к газу воодушевила людей»

Депутат Думы Западнодвинского муниципального округа Игорь Тимофеев отметил, что инициатива партии «Единая Россия» о снижении нагрузки на граждан при подключении домовладений к газу воодушевила жителей территорий Верхневолжья, ожидающих газификации.

«Западнодвинский муниципальный округ ждет газ много лет, и вот теперь благодаря личным усилиям губернатора Игоря Рудени вопрос решился: в Тверской области началась масштабная газификация территорий, где до этого не было голубого топлива. Но с приходом газа перед жителями встанет вопрос о подключении, которое сейчас стоит недешево. Услышав про инициативу «Единой России» о снижении финансовой нагрузки на граждан при подключении домов к газу, многие, уверен, вздохнули с облегчением и были воодушевлены. Конечно, пока это только предложение, с которым «Единая Россия» намерена обратиться к президенту Владимиру Путину, но ясно, что такие инициативы не берут с потолка и не озвучивают публично просто так. Значит, под нее уже найдены деньги и сделаны расчеты, значит, решить вопрос вполне реально. Надеюсь, что глава государства поддержит инициативу партии «Единая Россия», – сказал Игорь Тимофеев.

Напомним, 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.