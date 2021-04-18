В Осташкове завершается фестиваль любительских театров «Театральные встречи 2021»

Тверской областной Дом народного творчества проводит XXIII областной фестиваль любительских театров «Театральные встречи - 2021». Он проходил в течение трех дней в Осташкове и завершается сегодня показом нескольких спектаклей.

Театральное искусство развивается на тверской земле уже более 265 лет. По словам Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье обладает богатой театральной историей, которую сегодня с успехом преумножают не только коллективы профессиональных, но и любительских театров.

«Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает глава региона.

В фестивале приняли участие более 150 участников из 8 муниципальных образований Тверской области – Торопецкого, Кимрского, Калязинского, Максатихинского районов, Осташковского городского округа, городов Конаково, Ржев, Нелидово и города Дубна из Московской области.

18 апреля осташковцы и гости города смогли увидеть спектакль «10 подслушанных историй» в исполнении Ржевского любительского объединения «Рампа», постановку «Медведь» народного тетра-студии «КаНат» из Калязина, притчу «Вольные псы» образцового театрального коллектива «отражение» из Нелидово.

«Театральные встречи» завершились показом военной драмы «У войны женские глаза». Ее представил коллектив экспериментального театра «твоя сцена» молодежного центра культуры и досуга «Современник» города Кимры.

В течение дня для режиссеров и актеров любительских театров и театральных студий состоялись занятия в творческой лаборатории и мастер-классы.

Областной фестиваль любительских театров «Театральные встречи» способствует повышению художественного уровня и исполнительского мастерства любительских театральных коллективов. В программе фестиваля ежегодно представлены лучшие работы народных театров и театральных студий области.

Пресс-служба Правительства Тверской области