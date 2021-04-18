На участие в предварительном голосовании подано 55 заявок

Тверской региональный оргкомитет «Единой России» продолжает приём заявок на участие в предварительном голосовании

Среди новых лиц, подавших свои заявления на участие в предварительном голосовании: Главный врач областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев и член Общественной палаты Тверской области, предприниматель Ольга Бокова.

«Решение о проведении предварительного голосования – правильное. Это позволит познакомить избирателей со всеми потенциальными кандидатами от партии «Единая Россия». Того, кто представит интересы жителей и «Единую Россию» на осенних выборах, определяют люди», - говорит Ольга Бокова, которая и сама стала участницей праймериз в Тверской области.

Действующий депутат Тверской городской Думы Сергей Мамонов, тоже выдвинувший свою кандидатуру на предварительное голосование, считает, что только через непосредственное общение с жителями можно иметь реальное представление о проблематике округа. Эту возможность предоставляет предварительное голосование, проводимое перед осенней избирательной кампанией, оно играет роль, своего рода, фильтра, с помощью которого будут определены наиболее сильные, имеющие за собой поддержку людей, политики.

Также заявки на участие подают и представители других сфер жизни общества. Например, не так давно заявления на участие в ПГ подали директор 34 школы города Твери Вера Панкова и директор Тверского лицея Инна Мэйстер.

Вместе с тем, напомним, что ранее на предварительное голосование уже выдвинулись действующие депутаты: председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и депутаты регионального парламента: Александр Клиновский, Юрий Цеберганов, Константин Буевич, Артур Бабушкин, Василий Воробьёв, Алексей Балфеткин, Антон Секержицкий, Руслан Лебедев.

Само предварительное голосование пройдёт в период с 24 мая по 30 мая текущего года в электронном формате, и 30 мая можно будет проголосовать в привычном формате на участках.

Информационный центр

Регионального организационного комитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования