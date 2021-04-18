У мемориала Советскому солдату в Тверской области состоялось открытие международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

18 апреля у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось торжественное открытие Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Приветствие организаторам и участникам направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«С 2016 года это значимое мероприятие проходит на тверской земле. Второй раз экспедиция разместилась рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату – символом нашей общей памяти о героизме защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что немало найденных во время экспедиции свидетельств ожесточенных кровопролитных боев под Ржевом пополнит музейную экспозицию мемориального комплекса», – говорится в приветствии от Игоря Рудени.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В 2021 году одним из почетных гостей торжественного открытия стала Наталья Ивановна Конева – дочь Маршала Советского Союза, прославленного полководца, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева.

«Калининской фронт – это фронт с невероятной героической историей. Когда выбирали символику Ржевского мемориала, меня спросили, что это должно быть. Я ответила, что журавли. С этим связана одна история. Моего отца позвали на премьеру песни Марка Бернеса «Журавли». Когда она прозвучала, то мой отец сказал – «Друзья мои, спасибо за эту песню и за этих журавлей. Мы, военные, которым нельзя ронять слезы, когда мы идем в бой, сейчас можем их позволить». Журавль – это вечная весна, вечная жизнь, ради которой бились все – от солдата до генерала. На Ржевской земле воевала моя мама, когда ей было 18 лет, здесь воевал мой отец, и здесь они встретились», – рассказала Наталья Ивановна

Каждый год в экспедиции принимают участие поисковики из более чем 30 регионов Российской Федерации, представители «Поискового движения России», ДОСААФ, «Союза поисковых отрядов России». В этом году в Ржевский район приехало более 700 человек из 53 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья.

Поисковики традиционно работают рядом с деревней Есёмово Ржевского района, где были сосредоточены боевые действия Ржевской битвы – одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Экспедиция оборудована по аналогии с военно-полевым лагерем, где предусмотрены комфортные условия для проживания. В регионе также созданы специальные хранилища, куда передаются останки поднятых бойцов.

Программа экспедиции «Ржев. Калининский фронт» традиционно включает в себя блок патриотического воспитания молодежи, в том числе это экскурсии к местам боевых действий, знакомство с работой поисковиков, посещение «Ставки Сталина» (ржевского филиала Музея Победы) и Ржевского мемориала Советскому солдату. Экскурсии будут проходить для школьников ежедневно с 18 по 30 апреля.

За 5 лет на месте Ржевской битвы были найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева 2069 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена 107 защитников Отечества, считавшихся пропавшими без вести. Удалось найти родственников 25 красноармейцев, погибших на ржевской земле.

Были подняты фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны – ЯК-1 и МИГ-3, по номерным деталям самолетов установлены имена погибших летчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области