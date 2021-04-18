Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 37 100 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 88 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 97 994 жителей региона, за последние сутки – 539 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 665 183, в том числе за последние сутки их проведено 1 203.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 037 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 120 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

817 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 587

Конаковский район 2728

Ржев 2161

Вышневолоцкий городской округ 2134

Калининский район 1611

Торжок 1593

Кимры 1550

Бологовский район 1018

Нелидовский городской округ 853

Бежецкий район 844

Лихославльский район 832

Осташковский городской округ 806

Старицкий район 795

Кашинский городской округ 738

Торопецкий район 725

Калязинский район 714

Весьегонский муниципальный округ 618

Максатихинский район 612

Андреапольский муниципальный округ 522

Западнодвинский муниципальный округ 518

Торжокский район 481

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 391

Зубцовский район 379

Рамешковский район 357

Спировский район 351

Ржевский район 309

ЗАТО Озёрный 277

Сонковский район 277

Селижаровский муниципальный округ 269

Кимрский район 255

Фировский район 218

Краснохолмский муниципальный округ 187

Бельский район 172

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 148

Пеновский муниципальный округ 117

Жарковский район 108

Молоковский район 97

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области