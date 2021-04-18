Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 37 100 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 88 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 97 994 жителей региона, за последние сутки – 539 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 665 183, в том числе за последние сутки их проведено 1 203.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 037 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 120 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
817 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 587
Конаковский район 2728
Ржев 2161
Вышневолоцкий городской округ 2134
Калининский район 1611
Торжок 1593
Кимры 1550
Бологовский район 1018
Нелидовский городской округ 853
Бежецкий район 844
Лихославльский район 832
Осташковский городской округ 806
Старицкий район 795
Кашинский городской округ 738
Торопецкий район 725
Калязинский район 714
Весьегонский муниципальный округ 618
Максатихинский район 612
Андреапольский муниципальный округ 522
Западнодвинский муниципальный округ 518
Торжокский район 481
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 391
Зубцовский район 379
Рамешковский район 357
Спировский район 351
Ржевский район 309
ЗАТО Озёрный 277
Сонковский район 277
Селижаровский муниципальный округ 269
Кимрский район 255
Фировский район 218
Краснохолмский муниципальный округ 187
Бельский район 172
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 117
Жарковский район 108
Молоковский район 97
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области