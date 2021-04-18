В Верхневолжье прививку от коронавируса сделали более 53 тысяч граждан старшего поколения

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 53 054 человека старше 60 лет – 57% от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 97 994 человека – это 78,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 17 апреля, вакцинировались 539 человек. В федеральный регистр внесена информация о 92 103 вакцинированных гражданах.

«О своем здоровье необходимо заботится, болеть совсем не хочется, прививки издавна защищали нас от разных инфекций и болезней. Я уже сделал вторую прививку, после первой никаких недомоганий не было, все прошло хорошо. Теперь, я думаю, если даже заболею, то не так тяжело будет протекать болезнь и не будет серьезных осложнений, с которыми многим, к сожалению уже пришлось столкнуться до вакцинации», – рассказал житель Сандовского муниципального округа Александр Ширяев.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить все условия для вакцинации жителей Тверской области. Так, к летнему сезону в регионе планируют развернуть дополнительные прививочные пункты. Один из них уже начал работу в ТЦ «Рубин» Твери.

Сейчас в Верхневолжье развернуто 38 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области