Найденные в Тверской области останки солдат Великой Отечественной войны будут переданы на малую родину

18 апреля в московском Музее Победы состоится торжественная передача останков красноармейцев Николая Пасынкова и Григория Воблого, которые были обнаружены поисковиками историко-культурного поискового центра «Обелиск» в Тверской области в 2020 году на местах боев в Бельском и Зубцовском районах.

В Тверской области развитию поискового движения уделяется особое внимание. В него активно вовлекается молодежь.

«Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Установить имена павших бойцов помогли хорошо сохранившиеся медальоны. Они принадлежали уроженцу деревни Кисели Удмуртской АССР Николаю Григорьевичу Пасынкову 1910 года рождения и Григорию Васильевичу Воблому, который родился в 1913 году в селе Успенское Краснодарского края. Красноармеец Пасынков числился пропавшим без вести с февраля 1942 года, а красноармеец Воблый - с апреля 1943 года.

В Музее Победы останки бойцов передадут на их малую родину в Ижевск и Успенский район Краснодарского края, где воины будут с почестями захоронены.

«На территории Тверской области объединение работает с начала 2000-х годов. Каждую экспедицию находятся непогребенные останки воинов, но лишь у единиц удается установить имена. Это редкая удача - ведь даже если есть смертный медальон, не всегда получается его прочесть», - рассказал директор историко-культурного поискового центра Василий Петров.

Кроме того, в ходе мемориальной церемонии в Музее Победы будет передана медаль «За боевые заслуги» родственникам старшего артиллеристского техника 40-го Гвардейского минометного Таллинского ордена Богдана Хмельницкого полка сержанта Алексея Николаевича Рыжова. Награда была найдена летом 2020 года в Московской области поисковиками ИКПЦ «Обелиск». Было установлено, что медаль была вручена 2 сентября 1943 года, но была утеряна фронтовиком при невыясненных обстоятельствах.

18 апреля в Тверской области стартует международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая проводится при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Она пройдет до 30 апреля на территории поселка Есинка и деревни Толстиково Ржевского района. Полевой лагерь примет около 500 участников и будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

В прошлом году в Тверской области в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имён. С 2016 года было поднято более 2 тысяч солдат и офицеров, найдено 193 медальона, установлено 107 имен.

Пресс-служба Правительства Тверской области