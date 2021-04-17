В Тверской области отметят Национальный День донора

20 апреля в России отмечается Национальный День донора. В этот день в Твери пройдет выездная акция для всех доноров города и тех, кто хочет ими стать. На улице Трехсвятской рядом с торговым центром «Парадиз» будет работать мобильный пункт по сдаче крови. Стать донором можно с 9:00 до 12:00. Записаться на сдачу крови можно по ссылке https://forms.gle/JMS9fV4XXp3CuheG6.

Для донорства имеется ряд противопоказаний. Например, перенесенное менее месяца назад острое респираторное заболевание, вес ниже 50 кг и ряд других. Причины постоянного отвода от донорства можно узнать по ссылке https://yadonor.ru/donorstvo/become/contraindications/.

В Тверской области обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают денежную выплату. Она осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений – Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области