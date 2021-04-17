Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 37 012 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 90 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 97 455 жителей региона, за последние сутки – 1 168 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 663 980, в том числе за последние сутки их проведено 1 583.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 956 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 134 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
810 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 555
Конаковский район 2722
Ржев 2156
Вышневолоцкий городской округ 2132
Калининский район 1609
Торжок 1591
Кимры 1545
Бологовский район 1017
Нелидовский городской округ 851
Бежецкий район 841
Лихославльский район 829
Осташковский городской округ 805
Старицкий район 794
Кашинский городской округ 737
Торопецкий район 725
Калязинский район 714
Весьегонский муниципальный округ 618
Максатихинский район 611
Андреапольский муниципальный округ 521
Западнодвинский муниципальный округ 512
Торжокский район 481
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 391
Зубцовский район 379
Рамешковский район 357
Спировский район 351
Ржевский район 309
ЗАТО Озёрный 277
Сонковский район 274
Селижаровский муниципальный округ 268
Кимрский район 255
Фировский район 218
Краснохолмский муниципальный округ 187
Бельский район 169
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 117
Жарковский район 108
Молоковский район 97
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области