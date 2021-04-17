Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 37 012 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 90 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 97 455 жителей региона, за последние сутки – 1 168 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 663 980, в том числе за последние сутки их проведено 1 583.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 956 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 134 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

810 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 555

Конаковский район 2722

Ржев 2156

Вышневолоцкий городской округ 2132

Калининский район 1609

Торжок 1591

Кимры 1545

Бологовский район 1017

Нелидовский городской округ 851

Бежецкий район 841

Лихославльский район 829

Осташковский городской округ 805

Старицкий район 794

Кашинский городской округ 737

Торопецкий район 725

Калязинский район 714

Весьегонский муниципальный округ 618

Максатихинский район 611

Андреапольский муниципальный округ 521

Западнодвинский муниципальный округ 512

Торжокский район 481

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 391

Зубцовский район 379

Рамешковский район 357

Спировский район 351

Ржевский район 309

ЗАТО Озёрный 277

Сонковский район 274

Селижаровский муниципальный округ 268

Кимрский район 255

Фировский район 218

Краснохолмский муниципальный округ 187

Бельский район 169

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 148

Пеновский муниципальный округ 117

Жарковский район 108

Молоковский район 97

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области