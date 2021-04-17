В Верхневолжье прививку от коронавируса сделали более 97 тысяч жителей региона

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 97 455 человек – это 77,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 16 апреля, вакцинировались 1 168 человек. В федеральный регистр внесена информация о 91 425 вакцинированных гражданах.

В Осташковском городском округе прививки делают коллективно. Например, в местной поликлинике в один день вакцинировались сотрудники Осташковского колледжа во главе с директором учебного заведения Еленой Замбровской. В этом месяце педагогический коллектив готовится к проведению в колледже Дня открытых дверей и началу новой приемной кампании. По словам педагогов, к такому массовому приему гостей надо быть готовым и, главное, успеть обезопасить себя от возможного заражения.

«Вакцинация важна, в первую очередь, для безопасности меня, моей семьи и моих коллег. Я считаю, что если каждый человек сделает прививку и будет следить за свои здоровьем, то мы победим коронавирусную инфекцию», – рассказала Елена Замбровская.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить все условия для вакцинации жителей Тверской области. Так, к летнему сезону в регионе планируют развернуть дополнительные прививочные пункты. Один из них уже начал работу в ТЦ «Рубин» Твери.

Сейчас в Верхневолжье развернуто 38 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области