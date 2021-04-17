На танцевальном вечере «Вальс цветов» в Твери проведут конкурс на лучший бальный костюм

17 апреля в 15:00 Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» проводит танцевальный вечер «Вальс цветов», который продолжит многолетнюю традицию «пролетарского» «Бала цветов». Событие объединит около 100 любителей бальных танцев из Твери, Торжка, Ржева, Лихославля, Кувшиново, а также гостей из Дубны, Клина и Москвы.

Будет поддержана и традиция дресс-кода: для дам – бальное платье, шляпка, перчатки и веер, для кавалеров – классические костюмы, смокинги или фраки. Обязательно наличие на вечернем наряде главного символа праздника – цветка.

В этом году обновлено не только название весеннего бала. Организаторы мероприятия приняли решение отойти от единого музыкального материала – оркестровых стандартов – и предложить участникам несколько известных знаковых мелодий, так или иначе связанных с цветами и весной.

Это известные музыкальные произведения «Лаванда», «Городские цветы» и «Миллион алых роз», которые исполнят на французский манер. На музыку одной из популярных песен творческий коллектив «Овации» подготовил общий танец для разучивания и исполнения.

Участники вечера смогут насладиться «живой музыкой» от народного ансамбля этнической музыки «Ашель», поучаствовать в мастер-классе по ирландским танцам. Танцевальные мастер-классы ДК «Пролетарка» организовал и в преддверии праздника.

На вечере также расскажут об удивительных страницах биографии Владимира Маяковского, известной как «парижская история», проведут конкурсы. Так, можно будет выиграть призы и подарки за лучшие костюмы.

Пресс-служба Правительства Тверской области