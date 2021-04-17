В Тверской области отметят День цирка

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17 апреля, в Международный день цирка, в Тверском областном Доме народного творчества состоится Семейная суббота «Цирк! Семья! Друзья!». На праздновании Дня цирка можно будет не только увидеть удивительные представления, но и самим принять в них участие.
На импровизированной арене участники народного цирка «Юность» из Торжка научат жонглировать, исполнять простые трюки, крутить «платки» и прыгать через огромную скакалку.
Помимо игровой программы желающие смогут принять участие в мастер-классе «Цирковые штучки», а также посмотреть мультфильм «Каникулы Бонифация».
День цирка будет отмечаться по адресу: Тверь, пл. Святого благоверного князя Михаила Тверского, д.3. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 35-57-34.
Пресс-служба Правительства Тверской области