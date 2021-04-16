Владимир Васильев провел работу мобильной приемной Президента РФ в Калининском районе, Твери и Ржеве

Сегодня, 16 апреля, в Калининском районе, Твери и Ржеве работала мобильная приемная Президента России Владимира Путина. Выезд на объекты, по которым граждане обращались к главе государства, совершил советник Президента РФ Владимир Васильев.

Работа мобильной приемной началась утром в деревне Аввакумово Калининского района. Отсюда в адрес Президента пришла просьба привести в порядок автодорогу от Аввакумово до деревни Сокол.

«Тяжело по ней и ходить, и ездить. Зимой не может нормально передвигаться общественный транспорт. Летом пыльно, осенью грязно», – говорит местная жительница Галина Полозун.

Пояснения Владимиру Васильеву дали руководители муниципалитета: проектно-сметная документация на ремонт дороги уже готова, объект включен в областную программу дорожных работ на 2021 год. В течение строительного сезона дорогу отремонтируют.

Поездку по Твери Владимир Васильев начал с Тверского проспекта, 16. Жильцы этого дома недовольны темпами и качеством ремонта кровли и фасада. Работы выполнены лишь частично, и те – с недостатками. Советник Президента вызвал на объект представителя подрядной организации. Выяснилось, акт выполненных работ заказчиком не подписан из-за большого количества замечаний. Кроме того, по поручению Фонда капитального ремонта подготовлены изменения в проектную документацию. Завершение всех работ планируется до середины октября.

Владимира Васильева ждали и на проспекте Чайковского, 1, корпус 1. Здесь планируется установить ограждение детской площадки, чтобы на ней не парковались автомобили, а также в течение лета будет проведено благоустройство дворовой территории. Часть жильцов желает устроить спортивную площадку, убрать гаражи, но с этим не согласны другие жильцы – собственники автотранспорта. Владимир Васильев порекомендовал для решения вопросов активнее использовать возможности Совета дома и собрания жильцов.

«Вы должны найти решение, которое буде одобрено большинством, а мы вас поддержим в желании облагородить дворовое пространство», – сказал Владимир Васильев.

Еще один пункт, куда направился Владимир Васильев по поручению Президента, – Двор Пролетарки. Поступившее в приемную главы государства обращение касается работы бассейна «Пролетарка», закрытого для посещений в сентябре 2019 года из-за аварийного состояния кровли.

«Для нас это был эликсир здоровья. В бассейн ходили с утра до вечера. Когда его отремонтируют и откроют?» – спросила жительница Твери Нина Иванова.

В настоящее время необходимая документация по ремонту проходит госэкспертизу, а сами работы планируют завершить не позднее первого квартала 2022 года.

Жильцы дома № 7 по Артиллерийскому переулку активно пользуются возможностями Программы поддержки местных инициатив. В 2019 году они смогли обустроить по программе парковку и тротуар у дома. В этом году вновь победили в конкурсе и ждут проведения работ по асфальтированию дороги во дворе. А к Владимиру Васильеву обратились с просьбой помочь в организации ремонта подъездной дороги к дому. Это обращение взял на заметку глава города Алексей Огоньков, который сопровождал Владимира Васильева в поездке, и предложил вновь использовать возможности ППМИ или программы формирования комфортной городской среды.

Еще один тверской адрес – улица Артюхиной, 9, корпус 3. Здесь тоже стараются благоустроить дворовую территорию. Но в связи с этим сталкиваются с проблемой незваных гостей на площадках, особенно в вечернее и ночное время.

«Здесь живут в основном рабочие люди, хочется отдохнуть, а шумные компании часто мешают», – жаловались люди.

Владимир Васильев поддержал жильцов. В ближайшее время этот двор будет почаще посещать патрули правоохранителей.

После Твери мобильная приемная переместилась в Ржев, где советник Президента России встретился с жителями и руководством города. Поводом послужило обращение жительницы Ржева Тамары Омельяненко в приемную главы государства о необходимости ремонта дорожного покрытия на нескольких улицах города. Глава Ржева Роман Крылов заверил, что на первом этапе в текущем году работы будут выполнены на Осташковском проезде и улице Твардовского, по которым осуществляет движение общественный транспорт и где находятся образовательные учреждения. На улице Центральная на следующей неделе начнется ямочный ремонт, а в 2022 году будет проведен капитальный. Вся документация готова, объект уже включен в план-график модернизации улично-дорожной сети.

«Владимир Владимирович Путин дал поручение работать непосредственно с людьми, выезжать на место. Раньше совершать такие поездки не позволяла пандемия коронавируса. А сейчас, когда уровень заболеваемости снижается, я это делаю с удовольствием. Все обозначенные вопросы взяты на контроль, пояснения властей зафиксированы, определены четкие сроки выполнения работ. Эти сроки доведены до авторов обращений и будут четко, жестко контролироваться», – подвел итоги рабочего дня мобильной приемной Владимир Васильев.