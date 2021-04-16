В Тверской области планируется учредить нагрудный знак «Доброволец Верхневолжья»

В Тверской области планируют учредить нагрудный знак «Доброволец Верхневолжья». Им будут награждать волонтеров самых различных сфер и направлений. Вопрос обсуждался на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое Губернатор Игорь Руденя провел 16 апреля.

Игорь Руденя неоднократно подчеркивал вклад добровольцев Тверской области в реализацию патриотических, образовательных, культурных и экологических инициатив, в защиту здоровья и поддержку граждан, людей старшего поколения. Губернатор считает – важно популяризировать и поощрять достижения волонтеров Верхневолжья.

Концепция нагрудного знака «Доброволец Верхневолжья» разрабатывалась при участии молодежи Тверской области. Был объявлен открытый конкурс для всех, кто умеет рисовать, занимается дизайном и готов реализовать новый творческий проект. Победителем стал Илья Наумов из поселка Сонково.

Сейчас в Тверской области насчитывается свыше 18 тысяч добровольцев. В основном это молодые люди в возрасте до 24 лет. Есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет.

В 2020 году добровольцы региона активно включились в работу по поддержке пожилых людей, жителей региона в непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Добровольцы участвовали в областной акции по раздаче бесплатных защитных масок жителям для профилактики коронавируса.

Большую работу ведет Фонд городского развития «Фонд Твери». Самым масштабным проектом стало участие во всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В период пандемии коронавируса Фонд организовал оперативную продуктовую помощь малоимущим пожилым гражданам. Ее получили более 45 тысяч жителей Твери и области. К благотворительному марафону присоединились десятки организаций и предприятий Верхневолжья.

Совместно с Фондом Тимченко передано более 200 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для тверских инфекционных госпиталей, учреждений здравоохранения, детских домов и домов для престарелых.

Значимыми проектами Фонда стали «Добрый шкаф» по передаче гуманитарной помощи, «Круги благотворителей» – вечера, на которых собраны средства на важные социальные проекты, «Поколение ВЫБОР» по профориентации детей-подростков, оставшихся без попечения родителей.

«Нам удалось в короткие сроки сформировать большую команду волонтеров по всей области – более тысячи человек. Помогали студенты, предприниматели, многодетные мамы. Пожалуй, такого масштабного движения добровольцев в нашем регионе еще не было», – отметила директор Фонда Юлия Саранова.

Ежегодно свои проекты активисты Тверской области представляют на конкурсе «Доброволец России». В 2020-ом Верхневолжье также вошло в число 37 победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Пресс-служба Правительства Тверской области