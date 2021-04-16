Google снимет ограничения с просмотра на YouTube фильма «Ржев. 500 дней в огне»

Компания Google согласилась с необходимостью снятия ограничений, введенных на видеосервисе YouTube в отношении документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

«Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, российский фильм про Беслан, российский фильм про Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение и, кстати говоря, Google с этим согласился», – отметил Пискарев сегодня, 16 апреля, по итогам встречи с представителями компании.

Напомним, в марте этого года YouTube, принадлежащий Google, ввел возрастные ограничения на просмотр документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Видеохостинг присвоил картине ограничение 18+, затруднив его продвижение в сети Интернет.

В письме в адрес администрации Google Роскомнадзор указал на отсутствие в фильме информации, запрещенной для распространения среди детей, и соответствие видеоматериала возрастной категории 16+. Ограничения доступа к просмотру фильма подростков от 16 до 18 лет «лишают их права на изучение героической истории своей страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне».

Роскомнадзор также подчеркивал, что распространение информации на территории России регулируется российским законодательством, а иностранные интернет-сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные в нашей стране требования к возрастным ограничениям.

Многие представители общественности, ветераны и дети войны, в том числе жители Тверской области, были возмущены решением YouTube.

«Мы видели войну своими глазами без каких-либо «возрастных ограничений». Считаю, что наша молодежь имеет право видеть кадры документальной хроники, знать правду о войне. Ограничение в просмотре фильма – это очередная попытка умалить подвиг наших героев», – комментировала председатель Пролетарского районного отдела тверской городской общественной организации «Дети войны» Руфина Половецкая.

Напомним, премьера документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» состоялась 23 февраля на телеканале «БелРос». Эта картина – уникальное собрание свидетельств и документов об одном из самых кровопролитных сражений в мировой истории.

В фильме рассказаны истории тех людей, которые были причастны к созданию уникального Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает губернатор Игорь Руденя.

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» – это история Ржевской битвы, которая в общей сложности длилась больше года. Город был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.