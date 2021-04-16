Жителей Тверской области приглашают принять участие в социологическом исследовании, посвященном семьям региона

Жителей Тверской области приглашают стать участниками социологического исследования «Демография в Тверской области». Анкету с таким названием на открытой специализированной площадке опубликовало Министерство демографической и семейной политики региона. Исследование продлится до 10 мая. Итоги анкетирования будут использованы при разработке предложений по увеличению рождаемости и новых мер поддержки семей с детьми в Тверской области.

«Для нашего региона улучшение демографических показателей является самой главной задачей и стратегической целью долгосрочного развития. Такая задача была поставлена Президентом России Владимиром Путиным перед всеми субъектами страны. Нужно представить дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Тверской области. В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования, обеспечения занятости родителей», – считает Игорь Руденя.

Желающим предлагается ответить на 24 вопроса, в том числе о семейном положении и статусе, количестве детей. Кроме того, участники смогут оценить меры поддержки семей с детьми в регионе и эффективность мероприятий по повышению рождаемости.

Некоторые вопросы приглашают к дискуссии. Например, развернутые ответы можно давать на вопросы: «Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют отказу от рождения?», «Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на желание родить ребенка», «Что, по Вашему мнению, является главным условием прочной и счастливой семьи?»

Участие в социологическом исследование – анонимное. Принять в нем участие можно по ссылке https://forms.gle/Fo7PnqoPz44GEvw36.

Сейчас в Тверской области предоставляется более 50 видов помощи семьям. Существенно расширен региональный комплекс мер поддержки – это льготы по оплате коммунальных услуг, предоставление школьной формы, сертификатов на приобретение автомобиля, освобождение от транспортного налога, подарочные наборы для новорожденных и другие. Более 800 молодых семей получили средства на решение жилищного вопроса.

Благодаря системе поддержки в регионе активно растет число многодетных семей. За пять лет их количество увеличилось более чем на 3300. Сейчас в регионе 13 281 многодетная семья, в которых воспитывается 43 865 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области