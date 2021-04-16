В МФЦ Тверской области можно будет зарегистрировать акты гражданского состояния

В МФЦ Тверской области расширяют спектр предоставляемых услуг. В частности, там можно будет зарегистрировать акты гражданского состояния. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 16 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Расширение перечня услуг в МФЦ Верхневолжья – часть работы по модернизации учреждений и повышению качества предоставления услуг, которая ведется по поручению главы региона.

В МФЦ можно будет зарегистрировать рождение ребенка. Исключение – если рождение ребенка оформляется одновременно с установлением отцовства. Также можно будет зарегистрировать смерть. В многофункциональном центре по итогам оказания этих услуг выдадут соответствующие свидетельства.

Пилотной площадкой станет МФЦ №1 Твери, здесь эти услуги можно будет получить с 17 мая 2021 года. В июле они станут доступны еще в восьми филиалах: Вышневолоцком, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Торжокском, филиалах № 2, 3 и 6 города Твери. В начале следующего года - во всех филиалах МФЦ региона. При этом услуги продолжат предоставлять в органах ЗАГСа.

В текущем году в МФЦ добавят также услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов. С 1 апреля во всех филиалах центра в Тверской области можно оформить замену водительских удостоверений.

В 2021 году в Тверской области продолжат ремонт действующих филиалов МФЦ. Кроме того, семь новых МФЦ появятся в тех районах, где их ранее не было. Впервые филиалы МФЦ откроют в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области