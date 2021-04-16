В Тверской области продолжается молодёжный форум «Верхневолжье, устремлённое в будущее»

19 апреля в поселке Лесное пройдет молодежный форум «Верхневолжье, устремлённое в будущее», который станет вторым из четырех форумов на территории Тверской области в 2021 году. До этого форум проводился 12 апреля в посёлке Есинка Ржевского района.

Поддержка, развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив — в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Во всех форумах примут участие делегации из муниципальных образований, в том числе лидеры волонтёрских, патриотических и других общественных объединений, представители молодежных советов, студенческого актива и некоммерческих организаций, а также руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики Тверской области.

В программе форума – выставки, семинары, лекции, познавательные игры и квесты, тренинги, направленные на развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы в сфере НКО, волонтерства, грантовой поддержки, пропаганды здорового образа жизни, молодежной политики.

Чтобы принять участие в форуме необходимо пройти регистрацию в системе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/64090. С подробной информацией о программе, местах проведения можно ознакомиться по ссылке https://forms.gle/XYKEpAB46oPSGZLJ7.

Эстафету проведения молодежного форума после поселка Лесное подхватит ЗАТО «Озерный», где событие пройдет 26 апреля. Четвертый, завершающий форум состоится 28 апреля в посёлке Спирово.

Форум «Верхневолжье, устремлённое в будущее» – это часть государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы. Организаторы форума – Комитет по делам молодежи Тверской области и Областной молодежный центр.

Пресс-служба Правительства Тверской области