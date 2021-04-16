Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Владимира Александровича Туркина

В Твери на 89-ом году ушел из жизни ветеран государственной службы Владимир Александрович Туркин. Соболезнования родным и близким Владимира Александровича выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ушел из жизни выдающийся профессионал и порядочный человек, посвятивший более полувека своей трудовой биографии работе в интересах Верхневолжья. На любой должности Владимира Александровича отличали ответственное отношение к труду, искренняя забота о благополучии жителей Тверской области. Добрая память о Владимире Александровиче Туркине навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех, кто ценил и уважал его», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Владимир Александрович Туркин более 50 лет отдал работе в госучреждениях, партийных и советских органах власти. Трудился в Калининском городском Совете депутатов, областном Комитете народного контроля, администрации Тверской области. С 1998 по 2016 годы Владимир Туркин занимал должность помощника сенатора - представителя региона в Совете Федерации РФ.

Владимир Александрович Туркин был удостоен Ордена «Знак Почета», Почетного знака Губернатора «Крест святого Михаила Тверского», нагрудного знака Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области