34 заявки подано на предварительное голосование в Тверском регионе

Из них 29 по уровню выборов в Законодательное Собрание Тверской области и 5 – на Государственную Думу.

Сегодня свои заявления подали депутаты Законодательного Собрания региона Юрий Цеберганов и Василий Воробьев.

Заместитель председателя Заксобрания Юрий Цеберганов рассказал о том, насколько важно предварительное голосование.

«Считаю, что действительно необходимо проводить подобную процедуру; так мы сможем на практике убедиться в том, что кандидат поддерживает идеологию партии и обладает всеми необходимыми компетенциями, опытом и желанием работать на благо округа и его жителей», - говорит Юрий Цеберганов.

Василий Воробьёв добавил: «Процедура по отбору кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в сентябре текущего года позволит кандидатам в ходе своей работы собрать и обработать наказы избирателей, взять их в работу и впоследствии – решать. А в ходе агитационной кампании, кандидаты предварительного голосования смогут рассказать о себе гражданам, донести свои планы и программу по работе на избирательном округе».

На данный момент из действующих депутатов Законодательного Собрания заявления на участие в ПГ подали: спикер ЗС Сергей Голубев, депутаты: Александр Клиновский, Юрий Цеберганов, Константин Буевич, Артур Бабушкин, Василий Воробьёв, Алексей Балфеткин, Антон Секержицкий, Руслан Лебедев.

Информационный центр

Регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования