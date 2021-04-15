На территории Верхневолжья завершился третий практический этап командно-штабных учений

В Тверской области прошел завершающий этап масштабного командно-штабного учения. В течение трех дней, с 13 по 15 апреля, группировка сил и средств Тверской территориальной подсистемы РСЧС отрабатывала мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные сезонными рисками.

15 апреля на аэродроме Змеёво в Твери продемонстрирована готовность сил и средств к ликвидации природных пожаров.

Согласно замыслу, в результате поджога сухой травянистой растительности, огонь перешел на жилые строения и создалась угроза перехода пожара на лесной массив. Были приняты меры для эвакуации населения, предотвращения развития пожара в населенном пункте и локализации ландшафтного пожара.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тверской области, оснащенная современной пожарно-спасательной техникой, выдвинулась в условный район чрезвычайной ситуации для ликвидации возгорания и угрозы распространения огня на лесной массив.

К тушению привлекались силы и средства добровольной пожарной охраны, Минлесхоза, МУП «ЖЭК», сельхозпредприятий, лесопользователей, аварийно-технических бригад, органов местного самоуправления, волонтеров и других структур.

- Сегодня на площадке аэродрома продемонстрированы работа всех сил и средств привлекаемых к тушению ландшафтных пожаров, также учения прошли и во всех муниципальных образованиях Тверской области, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Пухов.

Командно-штабные учения проходили во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ в несколько этапов. В первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй – были отработаны действия по ликвидации подтоплений, вызванных паводком, в третий – по тушению природных пожаров.