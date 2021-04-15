Тверские представители аграрной элиты – 2021 Вручены высокие общественные награды

14 апреля в Аграрном комитете Государственной Думы РФ состоялось награждение лауреатов Национальной премии П.А.Столыпина «Аграрная элита 2021». В этом году на нее номинировалось 162 претендента. Из них было отобрано 10 лауреатов – ученых и практиков, специалистов в кролиководстве, козоводстве, глав крестьянско-фермерских хозяйств. Сертификаты лауреатов вручали депутат Государственной Думы Светлана Максимова, директор Фонда национальной премии имени П.Столыпина, Советник Министра сельского хозяйства РФ Александр Фомин.

– Особенно приятно, что среди награжденных этой высокой общественной наградой двое из Тверской области, – говорит Светлана Максимова. – Александр Робин и Николай Кукунин заслужили такое признание своим трудом и выразительными результатами. Гордость берет за родной регион и за земляков-сельхозпроизводителей.

Александр Робин - руководитель фермерского хозяйства «Гелиос», самого крупного в Бежецком районе. Хозяйство занимается выращиванием крупного рогатого скота (ежегодно более 45 тонн мяса) и выращиванием кормовых культур. Экологически чистой продукцией «Гелиоса» обеспечиваются социальные учреждения Бежецкого района.

– Для меня эта награда была полной неожиданностью, очень приятной, - признался Александр Робин. – Я искренне благодарен за то, что меня выдвинули на премию, за признание моих скромных трудов. И конечно, это воодушевляет на успех, на творчество. Хочется сделать что-то еще, достичь новых результатов.

Николай Кукунин возглавляет СПК «Надежда». В хозяйстве применяются современные европейские технологии возделывания картофеля, построены современные картофелехранилища, обеспечивающие высокую сохранность урожая. СПК «Надежда» ежегодно занимается сортообновлением семенного материала, собирает рекордные урожаи – более 4,6 тонн. На церемонию награждения он не смог прибыть, Светлана Максимова вручит сертификат лауреата в ближайшую поездку в Молоковский район.

Аграрная элита – 2021 собралась за круглым столом в Госдуме, с чаем и пирогами, «в домашней обстановке» – как охарактеризовал радушную атмосферу события Александр Фомин. Это уже 24-е чествование победителей. История Национальной премии П.А.Столыпина зародилась в 2001 году, когда в Доме Ученых Новосибирского Академгородка состоялась общероссийская аграрная конференция. Обсуждались многие проблемы. Была высказана и обида, что не всегда народ знает о трудной работе аграриев, и уже в декабре было предложено учредить национальную аграрную премию. Александр Фомин высказал идею присвоить ей имя Столыпина. Сомнения по этому поводу были и у коллег, и в высоких кабинетах. Ответ для всех сомневающихся: первой правительственной наградой, подписанной премьер-министром Владимиром Путиным, стала медаль Столыпина I и II степени. И вот 14 апреля 2002 года, в день годовщины со дня рождения великого российского реформатора, в Государственном Историческом музее состоялась презентация Национальной премии имени П.А.Столыпина «Аграрная элита России». И время, и место символичны: старт был дан по адресу Красная Площадь, дом 1 - в самом сердце России.

Главные герои премии — это, конечно, лауреаты, на сегодня их уже более 250. Среди которых немало тверских. Для примера – Светлана Максимова, член аграрного комитета Госдумы РФ, инициировавшая много законодательных инициатив в интересах сельхозпроизводителей, тоже является лауреатом 2016 года.

В 2022 году состоится юбилейная уже ХХV торжественная церемония награждения лучших представителей агропромышленного комплекса страны.