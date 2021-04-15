«Боровлево-3» присвоен статус инновационно-промышленного парка

В Тверской области появился первый инновационно-промышленный парк. Статус был присвоен территории комплекса «Боровлево-3» в Калининском районе на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья, которое 15 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Планируется, что это будет современный инновационно-промышленный парк с хорошими условиями для работы высокотехнологичных предприятий. Для резидентов предусмотрен льготный налоговый режим и наличие готовой инфраструктуры, созданной за счёт бюджетных средств. Это водо-, электро- и газоснабжение, строительство подъездных и внутренних дорог на территории технопарка, его обеспечение общественным транспортом», - обозначил Игорь Руденя.

На площади в 82 га инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» свои производства смогут разместить 19 новых компаний, которые создадут порядка 2,7 тыс. рабочих мест. Ожидается, что объем инвестиционных вложений составит порядка 10 млрд рублей.

Резиденты парка смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых освобождение от налогов на землю, на имущество, для них будет снижен налог на прибыль. Инфраструктура парка будет обеспечена за счёт средств, которые были сэкономлены на реструктуризации кредитов областного бюджета.

Кроме того, на совещании принято решение о включении двух инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Их реализация предполагает привлечение более 2,3 млрд рублей, а также создание более 240 рабочих мест для жителей Верхневолжья.

Статус приоритетных проектов дает возможность инвесторам воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в том числе налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль, а также гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона.

Приоритетным проектом стало создание крупного логистического комплекса компании «Альфа», который поставляет запчасти для автомобилей «Лада» в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на Урал, Приволжье и за рубеж.

«В настоящий момент компания «Альфа» полностью перевезла свой бизнес в новый логистический комплекс у деревни Лебедево Калининского района. Сегодня у нас работает более 250 человек, а количество хранимых и перерабатываемых артикулов превышает 19 тысяч единиц», – рассказал генеральный директор АО «Торговая компания Альфа» Роман Хабаров.

Компания уже планирует реализовать вторую очередь инвестпроекта – создание еще одного логистического комплекса на площади 25 тыс кв. метров.

Представители компаний «Альфа» и АО «Лада имидж» поблагодарили Губернатора и Правительство Тверской области за своевременное и оперативное обеспечение площадки инфраструктурой, а также за поддержку предприятий региона в период распространения коронавирусной инфекции.

Еще одним приоритетным проектом названо строительство завода по производству современных декоративных и строительных материалов «Пластик-Строймаркет». Высокотехнологичная продукция предприятия применяется по всей стране, в том числе на объектах энергетики и нефтехимии.

Компания большое внимание уделяет подготовке молодых кадров, на территории производства создан учебный центр, где проводится переподготовка специалистов, обучающие занятия со школьниками и студентами технических учебных учреждений региона.

«Мы начали работу со школами, вузами и ссузами Тверской области. В этом году мы проводим конкурс для самых активных ребят, которые готовы освоить какой-либо навык или узнать о создании наших продуктов. Мы посетили более 10 школ и порядка половины учреждений высшего и среднего образования с предложениями о сотрудничестве, и с июня уже начнем конкурс», – рассказал генеральный директор ООО Пластик-Строймаркет» Александр Щербаков.

Игорь Руденя призвал региональные компании присоединиться к работе с начинающими специалистами для дальнейшего их трудоустройства на производства Тверской области.

«С учетом сегодняшней борьбы за кадры, за рабочие места в ЦФО, нам очень важно чтобы молодежь региона была максимально адаптирована и погружена в процессы производства. Мы должны бороться за нашу молодежь, которая составляет основной костяк промышленного потенциала Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области