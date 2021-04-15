Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили с сельскими жителями Тверской области обеспечение доступности подключения газа

15 апреля Губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» - подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.

Газификация села Грузины велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, Грузинский психоневрологический интернат. Сейчас в Грузинах технические условия на подключение к газу выданы 50 домовладельцам. Сегодня к сетям подключили семью Ермаковых.

«Наконец-то это свершилось! Для нас подключение к газу очень важно. Раньше покупали дрова, тратили немало денег. Где-то шесть машин на зиму закупали. Газ для нас – это прогресс. Теперь не нужно все время сидеть дома у котла», – отметила Марина Ермакова.

Голубое топливо подведено к селу благодаря региональной программе газификации ЖКХ, промышленности и других объектов, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь».

Помимо села Грузины за прошедшие два года межпоселковый газопровод высокого давления подведен к деревням Пирогово, Захожье, Божонки, Юрьево Торжокского района. Построен и распределительный газопровод среднего давления. Общая протяженность проложенных сетей составила 29,8 км.

В 2020 году в регионе дан старт масштабной газификации Верхневолжья. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области