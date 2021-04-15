Сергей Голубев: «Впервые на предварительном голосовании можно будет проголосовать онлайн»

Спикер регионального парламента ожидает, что в праймериз примут участие около 120 кандидатов

15 апреля в Информационном центре партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования прошел первый брифинг. Первый заместитель Секретаря Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев рассказал о текущей ситуации с подачей заявок на предварительное голосование, а также об особенностях этой процедуры в 2021 году.

По состоянию на 10 утра 15 апреля в оргкомитет подано 30 заявок, из них уже зарегистрировано 25. В этом году партия «Единая Россия» предложила попробовать свои силы в предварительном голосовании всем желающим. Не только членам партии и ее сторонникам – а всем, кто чувствует в себе силы в политической борьбе, кто готов к активной общественной работе.

«Среди выдвинувших есть люди с большим жизненным опытом, есть люди молодые, активные, которые заряжены на работу во благо региона. Это семь действующих депутатов Законодательного собрания, четыре депутата Тверской городской думы, депутаты представительных органов местного самоуправления, главы муниципальных образований предприниматели, пенсионеры», - отметил Сергей Голубев.

По его оценке, при текущих темпах, до 29 апреля, когда завершится процесс выдвижения, будет подано около 120 заявок (в Законодательное собрание и Государственную думу РФ).

Главное новшество этого года – то, что партия «Единая Россия» расширила возможности для голосующих. Впервые на предварительном голосовании можно будет проголосовать онлайн через портал Госуслуги. Традиционная форма голосования – на счетном участке – тоже останется. Избиратель сможет выбрать, что для него удобнее и проще.

Сергей Голубев рассказал, что у всех участников предварительного голосования – равные права и возможности.

«Они могут проводить личные встречи с жителями и трудовыми коллективами с учетом санитарно-эпидеомиологических норм в связи с пандемией коронавируса. Также кандидаты должны разместить в сети ролики о себе и своей программе – на основании их выбор смогут сделать те избиратели, которые предпочтут голосование онлайн», - отметил председатель регионального парламента.

Сергей Голубев также рассказал о своей работе депутатом Законодательного собрания по Старицкому избирательному округу №20, от которого он выдвигается и в этом году.

«Мы продолжим работу по улучшению качества жизни людей. Удалось сделать уже многое в Старице, Зубцове, Оленино и Селижарове. Например, в Селижарове в этом году будет обновлено здание МФЦ, в Зубцове построена мини-футбольная площадка - с этой просьбой ко мне обратились родители. Все это результат совместной работы депутата и органов местной власти», - сказал спикер областного парламента.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 29 апреля 2021 года включительно. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая электронном формате. Для тех, кто предпочитает привычный способ голосования, 30 мая с 8:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования