IT-специалистов Тверской области приглашают стать участниками трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»

До 26 апреля на сайте ЛидерыРоссии.рф проходит регистрация на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России». Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. На конкурс приглашают представителей Тверской области.

«В нашем регионе сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объем областного рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Запуск трека поддержал заместитель Председателя Правительства РФ и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

Его участниками могут стать специалисты в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Победители получат в качестве наставников авторитетных представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также будут приглашены на работу в органы государственной власти, крупные компании и холдинги.

Финалисты получат возможность пройти стажировки в органах госвласти и ведущих компаниях страны, повысить квалификацию в лучших учебных заведениях, принять участие в международных IT-форумах.

Как и в предыдущие годы, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня этого года. В конце лета – начале осени 2021-го начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно найти на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента Владимира Путина. В конкурсе ежегодно участвуют и проявляют себя управленцы Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области