В 2021 году в Верхневолжье отремонтируют 105 километров региональных дорог, ведущих к туристическим объектам

105 километров региональных дорог, ведущих к туристическим объектам, планируют привести в порядок в 2021 году в Тверской области. Туристическая значимость – один из критериев, на основании которых по поручению Губернатора Игоря Рудени формируется перечень объектов программы дорожных работ. Всего в Верхневолжье за четыре года, с 2017-го по 2020-й, отремонтировано 584 километра региональных дорог к достопримечательностям области.

В этом году ремонт туристических направлений продолжится. Ведущий маршрут пролегает в направлении города Осташкова. Ежегодно тысячи паломников и туристов посещают монастырь Нилова пустынь, исток реки Волги в деревне Волговерховье.

К этим достопримечательностям ведут сразу три региональные дороги опорной сети: Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино. Все они приводятся в надлежащее состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт первой трассы, от Осташкова до Ржева через Селижарово, завершат уже в этом году. Таким образом, эта автодорога будет приведена в надлежащее состояние на всем протяжении (120 км) за три года.

Работы на двух других дорогах завершат в 2022-2023 годах. В этом году протяженность участка ремонта дороги Торжок – Осташков составит 27,91 км в Кувшиновском районе, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино – 23,4 км в Андреапольском муниципальном округе.

Еще одна дорога, которая включена в план ремонта 2021 года по национальному проекту – Торжок – Высокое – Берново – Старица в Торжокском районе. Она является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Протяженность ремонтируемого участка составит 33 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области