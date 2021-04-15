Тверская область взяла призы на Международном конкурсе в сфере туризма

В Москве подвели итоги открытого конкурса проектов в области продвижения путеводителей, туристских карт и смарт-приложений MAP.GUIDE SMART&GO TO RUSSIA. Тверская область одержала победу в двух номинациях – «Путеводитель по территории» и «Серия туристских карт». Церемония награждения состоялась на выставке «Продэкспо».

Жюри конкурса отметило возросшее число оригинальных, нестандартных, тематических изданий Верхневолжья, в том числе ориентированных на определенную целевую аудиторию. Неформальный путеводитель «Семейные впечатления» и туристическая карта Тверской области стали лауреатами конкурса.

Всего на конкурс по итогам 2020 года было представлено 90 проектов в 14 номинациях из более 40 регионов России. По количеству поданных заявок Тверской регион занял четвертое место.

Все участники премии MAP.GUIDE SMART&GO TO RUSSIA пополнят уникальную библиотеку туристских карт и путеводителей по России, которая формируется в Российском государственном университете туризма и сервиса.

Информирование туристов о возможностях отдыха в Тверской области – одно из направлений работы по развитию индустрии в регионе.

«Туризм – один из драйверов Верхневолжья, возможность пропагандировать тверские традиции и культуру. Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться», – считает Губернатор Игорь Руденя

В регионе реализуется комплекс мер – от создания новых маршрутов, объектов показа и поддержки турбизнеса до подготовки кадров и создания комфортной туристской среды. Регион успешно представляет турпродукты на российских и международных выставках.

В 2020 году выпущена обновленная линейка тематической полиграфии, в том числе серия туристических карт по городам Тверской области, неформальный путеводитель «Семейные впечатления» и 2-е издание путеводителя по региону.

Концепция всех изданий – дать путешественникам исчерпывающую информацию о туристических направлениях и возможностях для отдыха, заинтересовать гостей емкими описаниями и яркими историческими фактами.

По самым популярным городам для самостоятельных путешествий выпущены новые карты, в которых путешественникам предложены необычные пешеходные маршруты. Общий тираж –278 000 экземпляров. В электронном виде скачать все издания можно на туристическом портале Тверской области https://welcometver.ru/booklets/. Напомним, туристы могут бесплатно получить карты в отелях, музеях и туристско-информационных центрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области