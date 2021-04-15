Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 88 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 36 830 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 93 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 94 477 жителей региона, за последние сутки – 1631 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 660 624, в том числе за последние сутки их проведено 1 577.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 786 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 162 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

794 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 482

Конаковский район 2706

Ржев 2148

Вышневолоцкий городской округ 2126

Калининский район 1608

Торжок 1585

Кимры 1538

Бологовский район 1013

Нелидовский городской округ 849

Бежецкий район 838

Лихославльский район 829

Осташковский городской округ 804

Старицкий район 789

Кашинский городской округ 735

Торопецкий район 724

Калязинский район 713

Весьегонский муниципальный округ 617

Максатихинский район 610

Андреапольский муниципальный округ 521

Западнодвинский муниципальный округ 509

Торжокский район 480

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 391

Зубцовский район 377

Рамешковский район 356

Спировский район 349

Ржевский район 309

ЗАТО Озёрный 273

Сонковский район 269

Селижаровский муниципальный округ 268

Кимрский район 253

Фировский район 215

Краснохолмский муниципальный округ 182

Бельский район 169

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 148

Пеновский муниципальный округ 116

Жарковский район 107

Молоковский район 96

Сандовский муниципальный округ 79

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области