Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 88 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 36 830 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 93 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 94 477 жителей региона, за последние сутки – 1631 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 660 624, в том числе за последние сутки их проведено 1 577.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 786 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 162 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
794 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 482
Конаковский район 2706
Ржев 2148
Вышневолоцкий городской округ 2126
Калининский район 1608
Торжок 1585
Кимры 1538
Бологовский район 1013
Нелидовский городской округ 849
Бежецкий район 838
Лихославльский район 829
Осташковский городской округ 804
Старицкий район 789
Кашинский городской округ 735
Торопецкий район 724
Калязинский район 713
Весьегонский муниципальный округ 617
Максатихинский район 610
Андреапольский муниципальный округ 521
Западнодвинский муниципальный округ 509
Торжокский район 480
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 391
Зубцовский район 377
Рамешковский район 356
Спировский район 349
Ржевский район 309
ЗАТО Озёрный 273
Сонковский район 269
Селижаровский муниципальный округ 268
Кимрский район 253
Фировский район 215
Краснохолмский муниципальный округ 182
Бельский район 169
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 116
Жарковский район 107
Молоковский район 96
Сандовский муниципальный округ 79
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области