Более 15 тысяч вакансий предлагают работодатели Тверской области

Работодатели Тверской области предлагают жителям Верхневолжья 15 300 вакансий. Наиболее востребованными остаются рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности.

На производства Верхневолжья требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и другие специалисты. В здравоохранении – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты.

По данным на апрель, уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,4%. Всего с начала 2021 года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено 1740 человек. Кроме того, за январь-апрель 2021-го по направлению службы занятости к профобучению приступили 616 человек. Собственное дело зарегистрировали 22 человека.

Губернатор Игорь Руденя считает приоритетом в сфере занятости трудоустройство местных жителей.

18 марта 2021 года Игорь Руденя выступил с инициативами по совершенствованию федерального законодательства в сфере занятости на селекторном совещании, которое провел секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Игорь Руденя предложил предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и многодетных родителей.

Глава региона также обратил внимание на необходимость поддержки трудоустройства подростков в период каникул. Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность.

Пресс-служба Правительства Тверской области