Более 94 тысяч жителей Верхневолжья привились от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 94 477 человек – это 82,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 14 апреля, вакцинировался 1631 человек. В федеральный регистр внесена информация о 88 578 вакцинированных гражданах.

В районах Верхневолжья пожилые люди в преддверии лета все чаще принимают решение сделать вакцинацию перед приездом к ним на отдых родственников из других городов и регионов. Это отметил, например, ветеран труда, житель Торопца Сергей Добромирович Кузьмин.

«К решению, что вакцинация от COVID-19 необходима, пришел осознанно. На сегодняшний день нет другого пути, чтобы уберечь себя в условиях пандемии. Первую вакцинацию перенес без проблем, на очереди – вторая. Среди моих знакомых, сделавших прививки, есть и люди, страдающие астмой, и склонные к аллергии, и даже человек, находящийся на инвалидности после инфаркта. Все они без недомоганий и каких-либо отклонений перенесли вакцинацию. Впереди – лето. Это время отпусков и школьных каникул, когда в гости приезжают дети и внуки. Поэтому людям пожилого возраста надо поспешить на вакцинацию», – считает Сергей Добромирович.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени прорабатывается вопрос организации выездов медиков на дом для вакцинации маломобильных граждан и пожилых людей.

Кроме того, с 13 апреля в торговом центре «Рубин» в Твери начал работу пункт вакцинации. Он работает ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса. В павильоне сделаны помещения для ожидания, в отдельном кабинете организован осмотр врачом перед вакцинацией.

Сейчас в Верхневолжье развернуто 38 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области