Благодаря деятельности Фонда Твери помощь и поддержку получили около 50 тысяч жителей Тверской области

14 апреля в тверском центре «Мой бизнес» прошла презентация отчета о деятельности Фонда Твери за прошлый год. Мероприятие собрало всех неравнодушных - сотрудников фонда, волонтеров, общественников, партнеров, которые помогают Фонду Твери изменять жизнь людей к лучшему.

Директор Фонда Твери Юлия Саранова подробно рассказала о программах, которые удалось реализовать в 2020 году и новых масштабных планах. Фонд Твери активно работает по всей области.

«Это был год, полный плодотворной работы и смелых вызовов для нашей команды. Когда было так нужно – к нам присоединились сотни волонтеров, которые помогали оказывать помощь пожилым людям в период изоляции в пандемию covid-19», - сказала Юлия Саранова.

45 тысяч жителей Верхневолжья получили помощь благодаря акции #Мы вместе. Более 1 тысячи волонтеров помогали малоимущим пожилым жителям Тверской области - в условиях пандемии коронавируса на базе Фонда Твери был организован полный цикл оказания оперативной продуктовой помощи малоимущим пожилым жителям Тверской области. Создан региональный штаб акции, открыта горячая линия, продуктовый склад, проведён набор добровольцев. К благотворительному марафону присоединились десятки компаний.

Юлия Саранова уже долгое время сотрудничает с Фондом Тимченко. Благодаря этому в ковид-госпитали и учреждения здравоохранения по всей области переданы 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

Много тепла людям старшего возраста принесла акция «Вам, родные» - помощь и слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны.

«Каждый отчет для нас – это не просто цифры, статистика и показатели, это десятки историй наших подопечных, волонтеров, сотрудников. Истории про помощь, неравнодушие, взаимовыручку, работу через «больше не могу», дружбу и теплоту», - отметила Юлия Саранова.

Таким стал и проект «Добрый шкаф», благодаря которому помощь получили более 2,3 тысячи нуждающихся жителей области. Им было передано 48 тысяч вещей. А пожертвования сделали около 600 человек - от руководителей предприятий до простых людей, которые помогали вещами и небольшими, но важными для общего дела пожертвованиями.

В прошлом году Фонд Твери начал реализацию программы «Добрая Тверь» при поддержке Фонда президентских грантов. Это привлечение к благотворительности молодежи, школьников и студентов («Уроки доброты»), бизнес-компаний, а также «Круги благотворителей» - благотворительные вечера, на которых были собраны деньги на важные социальные проекты.

«Мы развивали направление работы с подростками, старались вовлекать в культуру благотворительности все больше компаний и жителей Тверской области», - подчеркнула Юлия Саранова.

Программа Фонда Твери «Поколение ВЫБОР» позволяет проводить двухгодичную профориентацию детей-подростков из числа детей, оставшихся без попечения родителей - это игры, тренинги, экскурсии на предприятия. Ещё одна программа «Мы в зоне доступа» направлена на обучение подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Юлия Саранова поблагодарила всех друзей, партнеров, добровольцев, которые работают вместе с Фондом Твери и помогают делать проекты интереснее, шире и интереснее.

«В этом году у нас масштабные планы расширить деятельность Фонда Твери на каждый муниципалитет. Мы уже много работаем по области, но пришло время, чтобы во всех городах и районах Верхневолжья люди, которым нужна помощь, смогли почувствовать поддержку благотворителей и волонтёров», - рассказала директор Фонда.

С полным отчетом Фонда Твери за 2020 год можно познакомиться на сайте fondtveri-2020.ru.

Фонд Твери