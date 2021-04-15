Юлия Саранова представила отчет о работе Фонда Твери в 2020 году

Директор Фонда городского развития «Фонд Твери» Юлия Саранова рассказала об итогах работы организации за 2020 год. Публичная презентация отчета состоялась в центре «Мой бизнес» 14 апреля.

«Прошедший год для всей нашей команды был годом преодоления испытаний, проверки на прочность и умение работать в сложной ситуации», – сказала Юлия Саранова.

Незапланированным, но самым масштабным проектом Фонда стало участие во всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В период пандемии новой коронавирусной инфекции Фонд Твери организовал оперативную продуктовую помощь малоимущим пожилым гражданам. Ее получили более 45 тысяч жителей Твери и области. Десятки организаций и предприятий Верхневолжья присоединились к благотворительному марафону.

Губернатор Игорь Руденя на встрече с волонтерами акции взаимопомощи «МыВместе» 5 марта поблагодарил их за активность и неравнодушие.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и поблагодарить за огромную работу, которую вы проделали в период пандемии. Это оценили все жители Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: правительство региона готово оказать поддержку в реализации перспективных проектов в сфере добровольчества.

Особого внимания заслуживает сотрудничество Фонда Твери с Фондом Тимченко. Благотворители передали более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для тверских инфекционных госпиталей, других учреждений здравоохранения, детских домов и домов-престарелых. Программа «Фонд плюс регионы» была реализована в 16 субъектах страны, в том числе в Тверской области.

Еще один значимый проект Фонда Твери – «Добрый шкаф». В его рамках гуманитарную помощь – вещи, одежду – получили более 2,3 тысячи человек. Передано почти 48 тысяч предметов на общую сумму 17 млн рублей.

В прошлом году началась реализация программы «Добрая Тверь» при поддержке Фонда президентских грантов, нацеленная на вовленчение благотворительную деятельность молодежи и представителей бизнеса. В рамках проекта состоялись «Круги благотворителей» - благотворительные вечера, на которых были собраны средства на важные социальные проекты.

Программа Фонда Твери «Поколение ВЫБОР» позволяет проводить двухгодичную профориентацию детей-подростков из числа детей, оставшихся без попечения родителей: это игры, тренинги, экскурсии на предприятия. Ещё одна программа «Мы в зоне доступа» направлена на обучение подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Юлия Саранова поблагодарила всех друзей, партнеров, добровольцев, которые работают вместе с Фондом Твери и помогают делать проекты шире, интереснее и полезнее.

«Нам удалось в короткие сроки сформировать большую команду волонтеров по всей области – более тысячи человек. Помогали студенты, предприниматели, многодетные мамы... Пожалуй, такого масштабного движения добровольцев в нашем регионе еще не было. Теперь Фонду есть на кого опереться при расширении географии наших проектов на всю область. Пришло время, чтобы в каждом городе и районе люди, которым нужна помощь, смогли почувствовать поддержку благотворителей и волонтеров», – сказала Юлия Саранова.

С полным отчетом Фонда Твери можно ознакомиться на сайте fondtveri-2020.ru.