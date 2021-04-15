Школьники Тверской области смогут посещать лагерь поисковиков «Ржев. Калининский фронт» каждый день

18 апреля в Тверской области стартует международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая проводится при поддержке Президента Владимира Путина. Традиционно посетить полевой лагерь поисковиков смогут школьники Верхневолжья и других регионов страны.

«Важно, что в мероприятии активно участвуют представители подрастающего поколения, которые приобщаются к истории нашей Родины и патриотическим ценностям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа экспедиции «Ржев. Калининский фронт» включает в себя тематический блок, направленный на патриотическое воспитание молодежи, в том числе экскурсии к местам боевых действий, знакомство с работой поисковиков, а также посещение Ржевского мемориала Советскому солдату и «Ставки Сталина». Экскурсии будут проходить ежедневно с 18 по 30 апреля.

В лагерь «Ржев. Калининский фронт» смогут приехать школьники из городов и посёлков Тверской области и других регионов. Многие ученики традиционно попадают в знаменитый лагерь поисковиков в качестве поощрения – за успехи в учёбе, активное участие в патриотических и волонтёрских проектах, достижениях в спорте и творчестве.

В 2021 году Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет с 18 по 30 апреля на территории поселка Есинка и деревни Толстиково Ржевского района - вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. Полевой лагерь примет около 500 участников.

В прошлом году в Тверской области в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имён. С 2016 года было поднято более 2 тысяч солдат и офицеров, найдено 193 медальона, установлено 107 имен.

Пресс-служба Правительства Тверской области