Более 900 водителей трудоустроены в «Верхневолжское АТП» с начала действия новой транспортной модели в Тверской области

Верхневолжское АТП приглашает водителей для работы на автобусах общественного транспорта Твери и Калининского района. Всего с момента запуска в феврале 2020 года новой транспортной модели, инициированной Губернатором Игорем Руденей, на работу в АТП принято более 900 водителей. За первый квартал 2021 года – 64 водителя.

Все специалисты трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, имеют оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность пользоваться корпоративным транспортом.

«Мы продолжаем набор сотрудников, для которых создаем достойные условия работы. В 1 квартале 2021 года минимальная зарплата водителей на автобусе среднего класса составила 45 690 рублей, а максимальная – 83 697. В среднем наши водители получают около 52 755 рублей в месяц», – рассказал генеральный директор ООО «Верхневолжское АТП» Анатолий Румянцев.

Компания также предоставляет возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством. Переобучение проходит с категории B и C на D. Категория D позволяет управлять транспортным средством, предназначенным для перевозки пассажиров и рассчитанным на более чем 8 сидячих мест, помимо водителя. Чтобы пройти переобучение с категорий B и C, нужно пройти теоретическое и практическое обучение, затем сдать экзамен.

В компании также есть собственный профсоюз, помогающий сотрудникам в решении производственных и социальных вопросов. Кроме того, создана своя футбольная команда, водители активно принимают участие в спортивных событиях массовом полумарафоне «Забег. РФ», гонке «Лыжня России».

Узнать подробности о вакансиях «Верхневолжского АТП» и задать вопросы по трудоустройству можно по телефону 8-800-551-09-71.

Пресс-служба Правительства Тверской области