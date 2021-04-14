Продовольственные компании Тверской области представляют свой потенциал на международной выставке продуктов питания

Тверские предприниматели принимают участие в 28-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо - 2021». Регион представляют тринадцать компаний.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

На коллективном стенде региона представлены компании «ТД Хлеб», «Морозофф», «СИ-Продукт», «ТД Живая Еда», «ЗНАТОК», «Белеет Парус», «Форт Граунд», ЧП «Афанасий», «ПК Ратибор», «Полезные Сладости», «МОЛОКО», «ЛВД Сервис», ТД «Волжский»,.

На выставке тверские производители получили уникальную возможность провести презентацию-дегустацию своей продукции российским и международным сетям, а также провели переговоры о возможных поставках. Каждое тверское предприятие имело возможность переговорить с 20 российскими и 5 иностранными сетями.

Потенциал продовольственных компаний Верхневолжья высоко оценили профессиональные закупщики. Всего дегустационный павильон посетило более 150 ведущих оптово-розничных сетей из России и ближнего зарубежья, в том числе Metro cash & carry, Магнит, Пятерочка, Перекресток, Флагман, Светофор, Magnum и другие.

«Мы рады, что Правительство региона уделяет особое внимание поддержке пищевой продукции. Многочисленные выставки именно по этой отрасли ещё раз это доказывают», – считает директор ООО «ТД «Волжский» Михаил Иванюк.

Центр поддержки экспорта и Центр поддержки предпринимательства Тверской области ежегодно организуют коллективные стенды для предприятий региона на российских и международных выставках.

Узнать подробности и подать заявку на участие в выставках можно по ссылке – https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend/.

«Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, где представлено продовольствие со всего мира – от базовых продуктов и напитков до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, экзотические продукты.

Пресс-служба Правительства Тверской области