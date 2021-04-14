179 молодых семей Верхневолжья получат в 2021 году областную поддержку на приобретение жилья

179 молодых семей Верхневолжья, из которых 54 многодетные, получат в 2021 году областную поддержку на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье. Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, чтобы территория развивалась», – считает Игорь Руденя.

Социальные выплаты будут направлены молодым семьям из 33 муниципальных образований Верхневолжья, в том числе 15-ти семьям из Твери и Удомельского городского округа, 10-ти семьям из Старицкого и Бологовского районов, 9-ти семьям из Ржева и стольким же – из Андреапольского муниципального округа.

Объем поддержки области на обеспечение жильем молодых семей в 2021-м составит более 121,7 млн рублей.

Кроме того, на заседании по поручению Губернатора Игоря Рудени принято решение об увеличении размера дополнительной социальной выплаты, которая предоставляется родителям в случае, если в течение года после получения основного жилищного сертификата у них родился (или был усыновлен) еще один ребенок. Если раньше размер выплаты составлял 10% от жилищного сертификата, то теперь - 20%. Таким образом, средний размер такой помощи составит порядка 320 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на погашение части ипотеки или кредита, а также на компенсацию затраченных средств на приобретение или строительство жилья.

В Тверской области с 2015 года более 557 молодых семей смогли воспользоваться государственной субсидией для улучшения жилищных условий. Преимущественным правом на ее получение обладают многодетные молодые семьи. Размер выплат варьируется от 100 тыс. рублей до 1,2 млн рублей в зависимости от количества членов семьи.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области