Семь филиалов МФЦ откроют в 2021 году в районах Тверской области, где их ранее не было

В 2021 году в Тверской области откроют семь филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в тех районах, где их ранее не было. Финансирование развития сети МФЦ в Верхневолжье рассмотрено на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан».

Впервые филиалы МФЦ появятся в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах. При этом в Белом, Красном Холме и Молоково обустраивают модульные МФЦ. На других территориях подобраны подходящие для их размещения здания.

Открытие новых филиалов запланировано в мае и летний период 2021 года. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием, обслуживание посетителей будет вестись по установленным в учреждениях стандартам.

В 2021-ом продолжится также развитие действующей сети МФЦ Верхневолжья, оснащение и ремонт подразделений.

В Вышнем Волочке в этом году откроют еще один филиал, где реализуют пилотный проект по регистрации автотранспортных средств непосредственно на территории МФЦ. Для этого оборудуют специальные площадки.

Новое здание подобрано для филиала МФЦ в Кимрах – на улице Луначарского. Здесь разместят 13 окон обслуживания, сделают учебный класс, филиал центра поддержки предпринимательства. Также выбрано здание для дополнительного филиала МФЦ в Торжке на 7 окон. Привести в порядок помещения планируют до сентября 2021 года.

Будут завершены работы по благоустройству Ржевского филиала МФЦ. В 2020-м здесь проведены фасадные работы, утеплено здание, обновлена вентиляция, узлы отопления. В этом году приведут в порядок территорию, сделают отмостки и др. Завершат работы и в Торопецком филиале, в том числе внутреннюю и наружную отделку здания, оснащение мебелью.

Капитальные работы предусмотрены в Селижаровском филиале МФЦ – внутренние, наружные, а также благоустройство прилегающей территории. В филиале МФЦ №1 в Твери обновят мебель и оборудование.

Сегодня на территории Тверской области работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 «окна».

В 2021 году расширяется перечень оказываемых в МФЦ услуг: добавятся услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. С 1 апреля во всех филиалах МФЦ Тверской области введена новая услуга – замена водительских удостоверений.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 году было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).

Пресс-служба Правительства Тверской области