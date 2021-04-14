В Тверской области отремонтируют и оснастят новыми инструментами детские школы искусств, где учится более 1300 детей

В Тверской области продолжают капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств, закупку для них музыкальных инструментов и оборудования. Решение о выделении средств на эти цели принято на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Развитие детской культуры в Тверской области Игорь Руденя назвал в числе приоритетных направлений работы созданного в регионе Министерства культуры. Внимание необходимо уделять поддержке музыкальных, художественных школ, где учатся юные таланты – обозначил Губернатор, представляя на этой неделе членам Правительства региона руководителя нового ведомства Татьяну Сальникову.

В 2021 году более 38,9 млн рублей бюджетных средств выделено на ремонт школ искусств и приобретение инструментов для ДШИ.

В Ржеве капитально отремонтируют 22 учебных класса в Детской школе искусств №2. В Старицкой ДШИ проведут капремонт полов, стен, потолков, систем отопления, канализации, водопровода, установят новые двери. В общей сложности благодаря ремонтам улучшат условия обучения для 800 ребят.

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу закупят для детских школ искусств Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Бежецкого и Торопецкого районов.

В школы приобретут новые музыкальные инструменты – пианино и рояли, флейты, гитары, скрипки, баяны и аккордеоны, звуковое и световое оборудование, мебель, хореографические станки и другую технику.

Качество дополнительного образования повысят для более 1300 детей, посещающих эти школы искусств.

Пресс-служба Правительства Тверской области