В Тверской области приступают к расчистке реки Кимрки

На Угличском водохранилище в городе Кимры Тверской области начинают расчистку реки Кимрки. До конца 2021 года от растительности освободят 9 га акватории, изымут порядка 90 тысяч кубометров иловых донных отложений. Расчистка реки ведется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

По мнению Губернатора Игоря Руденя, водные богатства Тверской области являются одним из ключевых ресурсов территории. Перед профильным Министерством поставлены задачи по сохранению и приумножению водных экосистем Тверской области, биологического разнообразия в водоемах.

После расчистки реки Кимрки увеличится глубина водоема – это позволит предотвратить дальнейшее зарастание устья реки. Изъятие из русла Кимрки растительности остановит процессы разложения органических остатков, увеличит содержание кислорода, повысит качество воды.

Берег Кимрки также является популярным местом отдыха жителей Тверской области. Расчистка водоема повысит рекреационную привлекательность этой территории.

Угличское водохранилище – вторая ступень Волжско-Камского каскада. Его используют в интересах энергетики, транспорта, сельского и рыбного хозяйства, водоснабжения. Водный объект – основной источник водоснабжения городов Кимры, Дубна, Углич, сельских населенных пунктов, а также объектов массового отдыха.

Водоем планово расчищают с 2005 года. В порядок уже приведены участки в районе села Прислон и Конькова ручья под Кимрами Тверской области. В результате увеличилась пропускная способность объекта, уменьшилась вероятность затопления прилегающих территорий в период половодья и паводков.

В 2021 году в Тверской области также запланирована разработка проекта по расчистке русла реки Крапивня в Калининском районе Тверской области.

В этом году регион вновь присоединится к масштабному экологическому марафону «Вода России» по уборке берегов водных объектов. С апреля по октябрь запланировано более 130 таких мероприятий. В том числе планируется продолжить расчистку берегов озера Селигер в Осташковском городском округе.

Будет продолжена и работа по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В 2020 году было описано 2781,5 км на 45 водных объектах. На этих территориях устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для охраны водоемов от загрязнения, заиления, истощения.

В 2021-ом планируется определить береговые линии, границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос у реки Волга и ее притоков – рек Тьмака, Сишка, Большая Коша, Молога, озера Пудоро.

Пресс-служба Правительства Тверской области