Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 36 737 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 92 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 92 846 жителей региона, за последние сутки – 1607 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 659 047, в том числе за последние сутки их проведено 2113.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 698 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 174 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
787 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 441
Конаковский район 2703
Ржев 2143
Вышневолоцкий городской округ 2126
Калининский район 1607
Торжок 1585
Кимры 1538
Бологовский район 1013
Нелидовский городской округ 844
Бежецкий район 838
Лихославльский район 828
Осташковский городской округ 804
Старицкий район 787
Кашинский городской округ 733
Торопецкий район 723
Калязинский район 708
Весьегонский муниципальный округ 616
Максатихинский район 610
Андреапольский муниципальный округ 518
Западнодвинский муниципальный округ 508
Торжокский район 480
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 391
Зубцовский район 377
Спировский район 349
Рамешковский район 347
Ржевский район 309
ЗАТО Озёрный 270
Селижаровский муниципальный округ 268
Сонковский район 266
Кимрский район 253
Фировский район 215
Краснохолмский муниципальный округ 182
Бельский район 169
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 116
Жарковский район 106
Молоковский район 96
Сандовский муниципальный округ 78
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области