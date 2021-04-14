Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 36 737 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 92 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 92 846 жителей региона, за последние сутки – 1607 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 659 047, в том числе за последние сутки их проведено 2113.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 698 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 174 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

787 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 441

Конаковский район 2703

Ржев 2143

Вышневолоцкий городской округ 2126

Калининский район 1607

Торжок 1585

Кимры 1538

Бологовский район 1013

Нелидовский городской округ 844

Бежецкий район 838

Лихославльский район 828

Осташковский городской округ 804

Старицкий район 787

Кашинский городской округ 733

Торопецкий район 723

Калязинский район 708

Весьегонский муниципальный округ 616

Максатихинский район 610

Андреапольский муниципальный округ 518

Западнодвинский муниципальный округ 508

Торжокский район 480

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 391

Зубцовский район 377

Спировский район 349

Рамешковский район 347

Ржевский район 309

ЗАТО Озёрный 270

Селижаровский муниципальный округ 268

Сонковский район 266

Кимрский район 253

Фировский район 215

Краснохолмский муниципальный округ 182

Бельский район 169

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 148

Пеновский муниципальный округ 116

Жарковский район 106

Молоковский район 96

Сандовский муниципальный округ 78

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области