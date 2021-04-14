В Тверской области более 50 тысяч граждан старшего поколения сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 50 057 человек старше 60 лет – 57% от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 92 846 человек – это 81,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 13 апреля, вакцинировались 1607 человек. В федеральный регистр внесена информация о 86 968 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени прорабатывается вопрос организации выездов медиков на дом для вакцинации маломобильных граждан и пожилых людей.

Глава региона считает, что не всегда пожилые люди и инвалиды имеют возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации или поликлиники. В связи с чем необходимо рассмотреть возможность организации выездов специалистов по месту жительства, либо помощи маломобильным гражданам с доставкой в прививочный пункт.

Кроме того, с 13 апреля в торговом центре «Рубин» начал работу пункт вакцинации. Он работает ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса. В павильоне сделаны помещения для ожидания, в отдельном кабинете организован осмотр врачом перед вакцинацией.

Сейчас в Верхневолжье развернуто 38 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области