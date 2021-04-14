Проект Тверской области впервые включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства по итогам 2020 года

Проект Тверской области впервые включен в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2020 году в субъектах Российской Федерации. Высокую оценку получил проект благоустройства общественной территории «Центр города Лихославль – Сердце Лихославльского района».

Проект Лихославля вошел в число лучших в номинации «Комплексная

реконструкция квартала (кварталов) населенного пункта».

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – отметил накануне Игорь Руденя на заседании регионального Правительства, где рассматривались проекты благоустройства Верхневолжья в 2021 году.

Всего в 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах.

В 2021-ом в Тверской области также заявлено пять проектов-победителей федерального конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях – в Нелидово, Бежецке, Осташкове, Калязине и Торопце.

В этом году организовано рейтинговое голосование за проекты благоустройства в 2022-ом. Такой подход позволяет гражданам самостоятельно и заблаговременно определять наиболее значимые для них объекты, нуждающиеся в благоустройстве. В перечень голосования вошли 49 объектов из 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Там же будет организованно голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая.

Вопросы по голосованию за проекты можно будет задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13, которая начнет работать с 19 апреля.

Пресс-служба Правительства Тверской области