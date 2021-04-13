В Твери открылся прививочный пункт в торговом центре «Рубин». Он работает ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса. О создании дополнительных прививочных кабинетов для более широкого охвата населения вакцинацией против коронавируса сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 8 апреля.

Игорь Руденя рассказал об открытии дополнительно 12 прививочных кабинетов в преддверии летнего периода, чтобы как можно больше людей смогли вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Первым таким кабинетом стал пункт в ТЦ «Рубин», оборудованный в соответствии со всеми нормативами и требованиями. В павильоне сделаны помещения для ожидания, в отдельном кабинете организован осмотр врачом перед вакцинацией. Созданы условия для хранения вакцины.

Вакцинацию здесь проводят медики областной клинической больницы. Предварительная запись, для того чтобы сделать прививку в пункте, не требуется.

Сейчас также идет закупка медицинской техники для оборудования еще 11 прививочных кабинетов в тех районах Тверской области, где они не были созданы.

В настоящее время в Верхневолжье действует 38 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351. Кроме того, запись на вакцинацию организована в МФЦ.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области